sixx 15:00 bis 15:55 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Tasi die Schreckliche USA 2014 16:9 HDTV Merken Der verzweifelte Mar ruft Cesar um Hilfe, denn Tasi, ein schwarzer deutscher Schäferhund, terrorisiert die Nachbarschaft. Mar selbst und seine Tochter wurden bereits von dem Hund angegriffen. Bevor die Situation völlig eskaliert, soll sich Cesar diesen Fall einmal ansehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue Altersempfehlung: ab 6