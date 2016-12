RTS Deux 14:50 bis 16:10 Sonstiges Garfield II USA, GB 2006 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Garfield est en Angleterre ! Il est pris par erreur pour Prince, un chat noble qui vient d'hériter d'un château. Adoré par ses sujets, Garfield se régale. Mais son règne est en danger : l'affreux Lord Dargis veut se débarrasser de lui et faire du château un parc d'attractions. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Breckin Meyer (Jon Arbuckle) Jennifer Love Hewitt (Liz) Billy Connolly (Dargis) Bill Murray (Garfield) Ian Abercrombie (Smithee) Roger Rees (Mr. Hobbs) Lucy Davis (Abby) Originaltitel: Garfield: A Tail of Two Kitties Regie: Tim Hill Drehbuch: Joel Cohen, Alec Sokolow, Jim Davis Musik: Christophe Beck