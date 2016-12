Pro7 Fun 22:15 bis 00:05 Actionfilm World Invasion: Battle Los Angeles USA 2011 2016-12-25 10:50 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fotos und Meldungen von UFOs und Außerirdischen sind auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten an der Tagesordnung, ohne dass man ihre Echtheit verifizieren oder erklären könnte, was sie zu bedeuten haben. Das ändert sich im Hier und Jetzt, als die Erde ohne Vorwarnung aus dem Weltall angegriffen wird. Eine Metropole nach der anderen geht unter und gerät in Feindeshand. In Los Angeles bildet sich das letzte Bollwerk gegen die Unterjochung der Menschheit. Ein Offizier der Marines und sein Platoon wachsen über sich selbst hinaus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Aaron Eckhart (Staff Sgt. Michael Nantz) Michelle Rodriguez (Tech Sgt. Elena Santos) Bridget Moynahan (Michele) Ne-Yo (Cpl. Kevin Harris) Jadin Gould (Amy) Ramon Rodriguez (2nd Lt. William Martinez) Will Rothhaar (Cpl. Lee Imlay) Originaltitel: Battle Los Angeles Regie: Jonathan Liebesman Drehbuch: Scott Silver, Christopher Bertolini Kamera: Lukas Ettlin Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16