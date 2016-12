SAT.1 Emotions 21:20 bis 21:45 Comedyserie Will & Grace Rede wem Rede gebührt USA 2004 2016-12-25 05:50 Merken Jack hat völlig überraschend seinen Abschluss als Krankenpfleger geschafft. Weil er aber fast den Termin für die Abschlussfeier verpennt, hat der Jahrgangsliebling keine Zeit mehr, seine Rede zu schreiben. Da kommt ihm Wills schriftstellerisches Talent gerade recht: Will hatte vor seiner Zeit als Anwalt ein Theaterstück geschrieben. Und während Jack die von Will verfasste Rede vorträgt, wird ihm bewusst, dass er eigentlich doch viel lieber Schauspieler werden möchte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Laura Kightlinger (Schwester Sheila) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Amy Crofoot (Female Student) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Sally Bradford Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff