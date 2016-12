SAT.1 Emotions 21:00 bis 21:20 Comedyserie Will & Grace Pompons für Papa USA 2004 2016-12-25 05:25 Merken Jack ist begeistert, als sein Sohn Elliot ihm mitteilt, dass er Cheerleader werden will. Leider versagt er bei der Aufnahmeprüfung kläglich. Als Elliot seinem Vater gesteht, dass er sich nur beworben hat, damit der sich mal um ihn kümmert, verspricht Jack Besserung ... Indessen bittet Tina, die Freundin von Wills Vater, Will um Hilfe: Sie befürchtet, dass sein Vater sie betrügt. Als Will herausbekommt, mit wem er fremdgeht, ist die Verwunderung enorm. Es ist seine Mutter Marilyn! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Blythe Danner (Marilyn Truman) Sara Paxton (Melanie) Michael Angarano (Elliot) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Adam Barr Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff