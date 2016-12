SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ben and Kate Pizza in der Garage USA 2013 2016-12-25 04:45 16:9 HDTV Merken Als Kate sich zur Versöhnung mit Will treffen möchte, begegnet sie zufällig Lance, einem Mann, der unglaublich gut backen kann. Kate wittert die ideale Chance, sich von den Problemen mit Will abzulenken: Sie lädt Lance zu einem gemeinsamen Back-Nachmittag ein. Er und Kate verstehen sich sehr gut - was Will auf den Plan ruft. Von Eifersucht getrieben steht er plötzlich vor Kates Haustür. Was nun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Geoff Stults (Will) Melinda McGraw (Vera Everson) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Fred Goss, David Katzenberg, Jay Chandrasekhar, Jake Kasdan Drehbuch: Sam Sklaver, Lindsey Shockley, Laura Valdivia Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6