SAT.1 Gold 19:25 bis 19:50 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Gefangen im Schnee (3) D 2013 2016-12-24 Der Skiurlaub der Kommissare Naseband und Rietz kann nach dem gelösten Mordfall an einem Ortsansässigen nun endlich richtig losgehen. Aber als Gerichtsmediziner Dr. Alsleben und Kommissar Ritter die Kollegen im Skiurlaub überraschen, wartet bereits der nächste Fall. Michaels Bekannte Rebecca ist spurlos verschwunden. Eine gefährliche Suchaktion in den Bergen beginnt ... Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz