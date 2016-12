SAT.1 Gold 14:40 bis 15:25 Familiensaga Die Waltons Der fremde Gast USA 1979 Merken Die Familien in Walton's Mountain bereiten sich auf Weihnachten vor - doch da geschehen einige seltsame Dinge im Ort, die sie über den Geist der Weihnacht nachdenken lassen: Es geht um mehr als Familientreffen und Geschenke. Ein deutscher Kriegsgefangener, der aus einem Lager ausgebrochen ist, streift obdachlos durch den Ort und versucht, sich zu verstecken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (Vater John Walton) Michael Learned (Mutter Olivia Walton) Will Geer (Großvater Sam Walton) Ellen Corby (Großmutter Ester Walton) Judy Taylor (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Herbert Hirschman Drehbuch: Kathleen Hite, Earl Hamner jr. Kamera: Gene A. Talvin Musik: Alexander Courage