Disney Channel 22:00 bis 23:10 Trickfilm Mickys fröhliche Weihnachten USA 1999 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Micky, Minnie und all ihre beliebten Freunde erinnern sich immer wieder gerne an ihre schönsten Erlebnisse voller Zauber und Überraschungen. Micky und Minni denken an das Jahr zurück, als sie erkannten, dass das wichtigste Geschenk ihre Freundschaft ist. Goofy und sein Sohn Max erzählen von einem äußerst ereignisreichen Fest... bis sie dann schließlich auch noch der Weihnachtsmann persönlich besuchte. Und für Donalds freche Neffen Tick, Trick und Track wurde Weihnachten schon mal zu einem heillosen Chaos. Erst dann erkannten die drei Racker, was das größte Fest im Jahr wirklich bedeutet. Feiern Sie gemeinsam mit Disneys berühmtesten Stars und erleben Sie ein außergewöhnliches Weihnachten! Micky, Minnie und all ihre beliebten Freunde erinnern sich immer wieder gerne an ihre schönsten Erlebnisse voller Zauber und Überraschungen. Micky und Minni denken an das Jahr zurück, als sie erkannten, dass das wichtigste Geschenk ihre Freundschaft ist. Goofy und sein Sohn Max erzählen von einem äußerst ereignisreichen Fest... bis sie dann schließlich auch noch der Weihnachtsmann persönlich besuchte. Und für Donalds freche Neffen Tick, Trick und Track wurde Weihnachten schon mal zu einem heillosen Chaos. Erst dann erkannten die drei Racker, was das größte Fest im Jahr wirklich bedeutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mickey's Once Upon a Christmas Regie: Jun Falkenstein, Alex Mann, Bradley Raymond, Toby Shelton, William Speers Drehbuch: Charlie Cohen, Scott Gorden, Tom Nance, Carter Crocker, Richard Cray, Temple Mathews Musik: Eric J. Schmidt Altersempfehlung: ab 6