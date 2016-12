Disney Channel 20:15 bis 21:30 Trickfilm Die Schöne und das Biest - Weihnachtszauber USA, CDN 1997 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für Belle dreht sich alles um ein gelungenes Weihnachten. Sie will Biest ein schönes Fest bereiten, er aber kann nicht glauben, dass sie ihn wirklich liebt. Erst als Biest ein Geschenk von Belle findet, wendet sich das Blatt.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas Regie: Andy Knight Drehbuch: Flip Kobler, Cindy Marcus, Bill Motz, Bob Roth Musik: Rachel Portman