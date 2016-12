Disney Channel 17:25 bis 17:40 Trickserie Toy Story Toons Folge: 2 Kleine Portion USA 2012 Dolby 16:9 HDTV Merken Buzz Lightyear wird nach einem Restaurantbesuch mit einer kleinen Buzz Lightyear- Spielzeugfigur vertauscht. Während Woody und der Rest die kleine, nervige Buzz Lightyear-Kopie ertragen müssen, sitzt der echte Buzz Lightyear in einer Selbsthilfegruppe für weggeworfene Spielzeuge fest. Jetzt liegt es an Woody den wahren Buzz Lightyear zu retten und ihn wieder nach Hause zu bringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Toy Story Toons Regie: Angus MacLane