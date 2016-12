Disney Channel 14:55 bis 16:00 Trickfilm Mickys turbulente Weihnachtszeit USA 2004 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Voller Wärme wird in diesen Weihnachtsabenteuern mit Disneys beliebtesten Stars in neuartiger Animation erzählt, was Micky, Donald, Goofy und Co. in der schönsten Zeit des Jahres erleben. Tick, Trick und Track stellen die gesamte Geschenkproduktion auf den Kopf. Jetzt müssen die Drei selbst anpacken, damit noch alles ausgeliefert wird! Goofys Sohn Max bringt seine Freundin zum Weihnachtsfest mit nach Hause. Mit Begeisterung ist Papa Goofy dabei, einen besonders herzlichen Empfang vorzubereiten. Aber bei so einem Vater ist Chaos vorprogrammiert...Turbulenter Weihnachtsspaß garantiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mickey's Twice Upon a Christmas Regie: Matthew O`Callaghan, Theresa Cullen Drehbuch: Chad Fiveash, Carole Holliday, Peggy Holmes, Bill Motz, Matthew O'Callaghan, Jim Peronto, Bob Roth, Musik: Stephen James Taylor, Jim Wise