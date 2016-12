Disney Channel 16:30 bis 17:25 Show Disney Magic Moments Disney Magic Moments - Die schönsten Weihnachtsfilme D 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Nichts ist schöner als sich rund um Weihnachten mit der Familie vor dem Fernseher zu versammeln und gemeinsam Weihnachtsfilme anzusehen. In dieser Folge der Disney Magic Moments präsentiert Ihnen Steven Gätjen Deutschlands Lieblinge der Disney Weihnachtsfilme und entführt Sie dabei in die Welt der Muppets und von Micky Maus. Und sogar direkt zum Nordpol. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steven Gätjen Originaltitel: Disney Magic Moments