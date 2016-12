Disney Channel 16:00 bis 16:30 Filme Micky Maus: Donald, die Weihnachtsente USA 2016 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten steht vor der Tür und Micky und seine Freunde bereiten sich wie jedes Jahr auf das große Fest vor. Während er mit Minnie und Goofy voller Vorfreude den Weihnachtsbaum schmückt, machen sich Donald, Daisy und die anderen Enten bereit für ihre jährliche Fahrt in den Süden. Doch Donald ist alles andere als glücklich darüber, zu Weihnachten immer wegzufahren: er möchte einmal mit Micky ein richtiges Weihnachtsfest mit Schnee und Eis feiern! Daher beschließt er kurzerhand, dieses Jahr einfach zu Hause zu bleiben - mit unvorhergesehenen Folgen... Weihnachten steht vor der Tür und Micky und seine Freunde bereiten sich wie jedes Jahr auf das große Fest vor. Während er mit Minnie und Goofy voller Vorfreude den Weihnachtsbaum schmückt, machen sich Donald, Daisy und die anderen Enten bereit für ihre jährliche Fahrt in den Süden. Doch Donald ist alles andere als glücklich darüber, zu Weihnachten immer wegzufahren: er möchte einmal mit Micky ein richtiges Weihnachtsfest mit Schnee und Eis feiern! Daher beschließt er kurzerhand, dieses Jahr einfach zu Hause zu bleiben - mit unvorhergesehenen Folgen... Denn schon bald spürt Donald am eigenen Leib, dass es einen sehr guten Grund dafür gibt, dass Enten wie er jedes Jahr in den Süden reisen! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Duck the Halls: A Very Mickey Christmas