ZDF neo 19:30 bis 20:15 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 20 Das Findelkind D 1986 Vor dem Klinikeingang wird ein Neugeborenes gefunden. Frau Kolb, die eine Totgeburt hatte, kümmert sich rührend um das Kind und will es zu sich nehmen. Käti zieht "auf Probe" zu Ex-Kammerpräsident Taubricht. Noch am selben Tag trifft sie wieder bei den Brinkmanns ein. Sie möchte sich nicht von so einem "verknöcherten Holzklotz" unterdrücken lassen. Wiebke Busch entscheidet sich endgültig für ihren Ex-Freund Robert Lösch, der sich während ihrer Krankheit sehr intensiv um sie gekümmert hat. Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Angelika Reißner (Dr. Udo Brinkmann) Anja Kruse (Dr. Katarina Gessner) Eva Maria Bauer (Konstantin Taubricht) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Dr. Christa Brinkmann) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid