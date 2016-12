ZDF neo 18:50 bis 19:30 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 19 Hochzeitstag D 1986 Merken Wiebke Busch ist mit Holger Boldt, dem Sohn eines Rennstallbesitzers, eng befreundet. Bei einem gemeinsamen Ausritt scheut das Pferd und wirft Wiebke ab. Wiebke trägt eine schwere Gehirnerschütterung davon und bleibt tagelang bewusstlos. An ihrem Bett wacht ihr Ex-Freund Robert Lösch, der sie immer noch liebt, und Holger Boldt lässt sich im Krankenhaus nicht sehen. Ex-Kammerpräsident Konstantin Taubricht entpuppt sich als Pedant, trotzdem will Käti zu ihm ins Seniorenheim ziehen. Professor Brinkmann und Christa suchen eine Haushälterin: Caroline Pillgrim, ein aufgedonnertes Dummchen, lehnt die Stelle ebenso ab wie Frau Esch, die einmal das Personal eines Freiherrn kommandierte; schließlich sagt Carsta Michaelis zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Carsta Michaelis) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Schwester Christa) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Karin Hardt (Käti) Evelyn Hamann (Carsta Michaelis) Ilona Grübel (Dr. Katarina Gessner) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid