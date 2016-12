ZDF neo 17:25 bis 18:05 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 17 Der Mann mit dem Koffer D 1986 Merken Dr. Basler kann den Sonderling Sebastian Storch überreden, sich wegen eines Leistenbruchs in Behandlung zu begeben. Im Krankenhaus will der Mann sich keinesfalls von seinem Geldkoffer trennen. Udo Brinkmann trifft Ursula Ronn wieder. Ein nächtliches Gespräch mit seinem Vater bringt ihn zur Vernunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Anja Kruse (Dr. Katarina Gessner) Barbara Wussow (Angie) Christian Kohlund (Käti) Eva Maria Bauer (Carsta Michaelis) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Schwester Christa) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid