ZDF neo 16:40 bis 17:25 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 16 Die fromme Lüge D 1986 Merken Katarina ist aus New York zurückgekehrt. Tochter Angie hat sich unterdessen mit einem Zirkuslöwen angefreundet, der unerwartet im Brinkmannschen Garten auftaucht und für Aufregung sorgt. Assistenzarzt Werner Sager hat nur auf Wunsch seines Vaters Medizin studiert, um die Familientradition fortzusetzen. Als Brinkmann Vater Sager über seinen unbegabten Sohn informieren will, stirbt der alte Mann, ohne die Wahrheit erfahren zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelika Reißner (Dr. Udo Brinkmann) Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Anja Kruse (Käti) Andreas Winterhalder (Dr. Christa Brinkmann) Barbara Wussow (Dr. Katarina Gessner) Eva Maria Bauer (Claudia Schubert) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid