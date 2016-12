ZDF neo 15:15 bis 16:40 Drama Fackeln im Sturm Folge: 3 Herren und Sklaven USA 1985 2016-12-24 03:30 16:9 20 40 60 80 100 Merken George und Constance heiraten, Orry ist Trauzeuge. Als Virgilia, Georges Schwester, eine Veranstaltung gegen Sklavenhaltung organisiert, reist Orry empört ab. Immer wieder trifft er sich heimlich mit Madeline. Die leidenschaftlichen Stunden, die sie miteinander verbringen, lassen die beiden alles um sie herum vergessen. Nach dem Tod seines Vaters ist Orry der Herr der Plantage. Er entlässt den brutalen Aufseher Jones und erleichtert so die Arbeit der Sklaven. Orry Mains Familie aus dem Süden besucht zum ersten Mal George Hazards Familie im Norden. Obwohl Georges Schwester Virgilia versucht, die Gäste mit Fragen über die Sklavenhaltung zu provozieren, verläuft das Kennenlernen positiv. Vor allem die jüngsten Söhne der Familien verstehen sich blendend. Die Mains revanchieren sich mit einer Gegeneinladung. Virgilia will unbedingt mitfahren. George und Orry beschließen, eine gemeinsame Firma zu gründen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Orry Main) James Read (George Hazard) Lesley-Anne Down (Madeline Fabray LaMotte) Wendy Kilbourne (Constance Flynn Hazard) Kirstie Alley (Virgilia Hazard) Jean Simmons (Clarissa Main) Terri Garber (Ashton Main Huntoon) Originaltitel: North and South Regie: Richard T. Heffron Drehbuch: Paul F. Edwards, John Jakes, Douglas Heyes Kamera: Stevan Larner Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12