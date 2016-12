ZDF neo 13:45 bis 15:15 Drama Fackeln im Sturm Folge: 2 Verbotene Liebe USA 1985 2016-12-24 02:05 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach seinem Heimaturlaub kann sich Orry Main kaum mehr auf die Militärausbildung konzentrieren. Ständig muss er an Madeline und ihre Hochzeit mit Justin denken. George versucht alles, um Orry wieder zur Vernunft zu bringen. Nachdem die beiden Freunde die Akademie erfolgreich als Leutnants verlassen haben, beschließen sie, Orrys Familie zu besuchen. Eine Zerreißprobe für die Männerfreundschaft. Und dann wird Orry auch noch in ein aussichtsloses Manöver geschickt. Schwer verletzt kehrt Orry zurück und greift in seiner Verzweiflung zum Alkohol. Seine Trinkerei und die aussichtslose Liebe zu Madeline drohen ihn zu zerstören. Doch dann nimmt Madeline Kontakt zu ihm auf. George hingegen hält um die Hand von Constance, der Tochter von Colonel Flynn, an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Orry Main) James Read (George Hazard) Lesley-Anne Down (Madeline Fabray LaMotte) David Carradine (Justin LaMotte) Philip Casnoff (Elkanah Bent) Kirstie Alley (Virgilia Hazard) Georg Stanford Brown (Garrison Grady) Originaltitel: North and South Regie: Richard T. Heffron Drehbuch: Douglas Heyes, John Jakes Kamera: Stevan Larner Musik: Bill Conti