Evangelische Christvesper Groß werden Motto: "" D 2016

Die Christvesper zum Heiligen Abend kommt in diesem Jahr aus der Schlosskirche in Wittenberg, an deren Tür Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen heftete. Weihnachten war für Luther eines der wichtigsten Feste im Kirchenjahr. Er bezeichnete sich selbst einmal als einen "Weihnachtschristen". Aus seiner Feder sind berührende Weihnachtspredigten und Weihnachtslieder überliefert, wie das Lied "Vom Himmel hoch". Der Gottesdienst zum Heiligen Abend übersetzt zentrale Aussagen des Reformators zu Weihnachten für die Gegenwart. Margot Käßmann hält die Predigt. Es musizieren der Chor Schola Cantorum Adam Rener und der Handglockenchor der Gemeinde. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde am Zuschauertelefon bis 1:00 Uhr erreichbar. Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6,2 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend). Weitere Informationen zum Jahresthema 2016 und zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

Moderation: Margot Käßmann, Pfarrer Stefan Günther