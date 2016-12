ZDF 19:15 bis 20:15 Musik Weihnachten in Bethlehem ISR, D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Markus Lanz feiert Weihnachten in Bethlehem. In einem festlichen Konzert in der Geburtskirche und der benachbarten Katharinenkirche treten internationale Stars aus Klassik und Pop auf. Musical-Star Anna Maria Kaufmann, Rea Garvey, die Sopranistin Nadine Sierra und der Geiger Yury Revich präsentieren berührende weihnachtliche Stücke. Höhepunkt ist der Auftritt des Chors der Sixtinischen Kapelle, erstmals im deutschen Fernsehen. In kurzen Einspielfilmen führt Markus Lanz durch Bethlehem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Lanz Gäste: Gäste: Anna Maria Kaufmann, Rea Garvey, Nadine Sierra, Yuri Revich Originaltitel: Weihnachten in Bethlehem Regie: Michael Maier