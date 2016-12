ZDF 18:00 bis 19:00 Musik Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Ein festliches Konzert aus Coburg Werke von Händel, Mendelssohn und Massenet D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Das festliche Weihnachtskonzert mit dem Bundespräsidenten kommt an diesem Heiligabend aus der Stadtkirche St. Moriz in Coburg. Dazu begrüßt Johannes B. Kerner internationale Gäste. Neben Schauspieler Sebastian Koch, Sängerin Katie Melua, dem britischen Geiger Daniel Hope und der jungen russischen Sopranistin Aida Garifullina sind mit den Bamberger Symphonikern und dem Tölzer Knabenchor zwei Spitzenensembles aus Bayern mit dabei. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des französischen Dirigenten Louis Langrée. Auf dem Programm stehen traditionelle Weihnachtslieder und Werke von Händel, Mendelssohn und Massenet. Schauspieler Sebastian Koch trägt heitere und besinnliche Texte zum Weihnachtsfest vor. In den Gesprächen geht Bundespräsident Gauck selbstverständlich auf das Reformationsjubiläum 2017 ein, denn Martin Luther hat fast sechs Monate auf der Veste Coburg verbracht und in dieser Zeit auch in der Morizkirche gepredigt. Die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wurde 1995 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane ins Leben gerufen. Seit der Premiere im bayerischen Dießen besuchen die amtierenden Bundespräsidenten alljährlich ein anderes Bundesland, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Heiligabend zu feiern. Das ZDF überträgt die Traditionsveranstaltung bereits zum 22. Mal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes B. Kerner Gäste: Gäste: Sebastian Koch (Schauspieler), Katie Melua (Sängerin), Daniel Hope (Geiger), Aida Garifullina (Sopranistin) Originaltitel: Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Regie: Michael Maier