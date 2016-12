ProSieben 19:15 bis 19:40 Comedyserie The Big Bang Theory Sheldon und der Troll USA 2015 2016-12-27 09:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard hat eine zündende Idee für eine Theorie zur Entstehung des Universums. Sheldon greift seinen Einfall begeistert auf und verfasst eine Abhandlung darüber, die er ins Netz stellt. Die meisten Reaktionen darauf sind positiv, doch es gibt einen Troll, der Sheldon in den Wahnsinn treibt ... Penny, Bernadette und Amy veranstalten einen Videoabend. Was zuerst ein Wettkampf der filmischen Peinlichkeiten zu werden droht, führt schließlich zu einem rührenden Geständnis Amys. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6