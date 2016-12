ProSieben 18:45 bis 19:15 Comedyserie The Big Bang Theory Der optimale Angstbereich USA 2015 2016-12-27 08:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Da Sheldon mit seiner Forschung zur Dunklen Materie einfach nicht vorankommt, fasst er einen Entschluss: Um seine Hirnleistung zu steigern, muss er ein konstantes Angstlevel halten! Seine unkonventionellen Maßnahmen werden schnell zur Geduldsprobe für seine Freunde. Auch Raj wird viel Nachsicht abverlangt, denn Howard hat sich ein ziemlich gemeines Spiel ausgedacht, um ihn zu ärgern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds, Steve Holland, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6