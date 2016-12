ProSieben 18:20 bis 18:45 Comedyserie The Big Bang Theory Eine Nacht pro Woche USA 2015 2016-12-27 08:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Sheldon und Leonard Amy und Penny zu einem Spielenachmittag mit "Herr der Ringe-Risiko" überreden wollen, streiken die Mädels. Ihrer Meinung nach ist es an der Zeit, dass die Jungs auch einmal etwas tun, was ihnen Spaß macht. Also schleppen sie sie zum Shoppen mit. Das hat ungeahnte Folgen ... Raj ist furchtbar nervös, weil nach sehr langer Reisezeit endlich eine Probe aus dem All auf der Erde landen soll. Um sich zu beruhigen, fährt er mit Howard zu einem Hindu-Tempel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6