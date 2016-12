ProSieben 17:15 bis 17:45 Comedyserie The Big Bang Theory Mädelsabend mit Kerl USA 2012 2016-12-27 07:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard plant einen "Dungeons and Dragons"-Spielabend. Penny, Bernadette und Amy haben darauf allerdings keine Lust. Sie beschließen, ohne die Männer auszugehen - nur Raj darf mitkommen, weil er bereits aus dem Spiel ausgeschieden ist. In der Bar kommen die Mädels auf die Idee, für Raj endlich eine passende Freundin zu suchen. Das erweist sich jedoch als schwieriges Unterfangen, da er sich immer in Frauen verguckt, die für ihn unerreichbar sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver