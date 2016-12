ProSieben 16:45 bis 17:15 Comedyserie Two and a Half Men Opa stand auf Nutten USA 2015 2016-12-27 07:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan und Lyndsey sind auf gemeinsamer Wohnungssuche. Alan zieht jedoch Walden und das Haus am Meer vor, woraufhin Lyndsey ihn verlässt. Auch Walden werden die Zukunftspläne seiner Freundin zu viel und er trennt sich von ihr. Die beiden stellen schnell fest, dass sie große Fehler begangen haben und wollen ihre Frauen zurück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Edan Alexander (Louis) Michael Bolton (Michael Bolton) Maggie Lawson (Ms. McMartin) Michael Patrick McGill (Joseph) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Nathan Chetty, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12