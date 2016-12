ProSieben 16:20 bis 16:45 Comedyserie Two and a Half Men Alans gefährliche Liebschaften USA 2015 2017-01-07 15:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan beginnt mit Lyndsey eine heiße Affäre, obwohl er noch ein Verhältnis mit der Sozialarbeiterin Miss McMartin hat. Klar, dass er den beiden die jeweils andere verschweigt. Walden ist alarmiert und verlangt von seinem Angetrauten, dass er sich gefälligst von Miss McMartin fernhalten soll. Alan trennt sich daraufhin von ihr - und entfacht damit einen unerbittlichen Rachefeldzug seiner ehemaligen Gespielin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (ake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Maggie Lawson (Ms. McMartin) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jeff Lowell, Don Reo, Jim Patterson Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12