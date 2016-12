Edna Krabappel steht vor den Scherben ihrer Existenz. Wegen Bart verliert sie ihren Job und muss nun gemeinsam mit anderen in Ungnade gefallenen Lehrern in einem abgeschlossenen Raum sitzen und auf ihre Anhörung warten. Beim Versuch, aus diesem Gefängnis zu fliehen, kommt ihr Ned Flanders zu Hilfe. Prompt finden die beiden Gefallen aneinander. In Google-Kalender eintragen