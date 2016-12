ZDFinfo 18:05 bis 18:50 Dokumentation ZDF-History Deutschland, deine Fußball-Helden D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Sie werden bejubelt, gefeiert und verehrt - Deutschlands Fußball-Stars. Ihr Spiel macht sie unsterblich - zumindest in den Augen ihrer Fans. Manch einem gelingt das mit einem einzigen Tor. Andere bestechen durch ihre kontinuierliche Leistung auf dem Platz. Es sind Geschichten großer Spieler, mit denen an die magischen Momente des deutschen Fußballs erinnert werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF History