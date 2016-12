BR Fernsehen 23:00 bis 00:25 Komödie Ausgerechnet Weihnachten A, D 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet am Heiligen Abend bleibt auf der Strecke zwischen Salzburg und München, am Rande der Alpen, ein Zug im Schneegestöber stecken. Unter den Passagieren herrscht helle Aufregung, und Sina trifft im Bahnabteil ausgerechnet jenen Menschen, den Sie am allerwenigsten vermisst hat - ihren künftigen Ex-Mann Carl. Während des Wartens auf die Weiterfahrt kommt es zu heftigen zwischenmenschlichen Verwicklungen und Verstrickungen, in denen vor allem die Liebe eine große Rolle spielt. Mit: Aglaia Szyszkowitz (Sina), Ulrich Noethen (Carl), Young-Shin Kim (Min Wang), Florian David Fitz (Fritz), Dagmar Schwarz (Lisl), Peter Lerchbaumer (Franz), Moritz Basilico (Felix), Ursula Staack (Ulla), Dany Sigel (Hilde-Omi), Maximilian Grill (Pietro), Luka Omoto (Francesca), Jana Tausendfreund (Lilly), Julia Eggert (Anna), Leslie-Vanessa Lill (Steffi), Tim Freudensprung (Jakob). D/Ö, Komödie, 2005 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aglaia Szyszkowitz (Sina) Ulrich Noethen (Carl) Florian David Fitz (Fritz) Dagmar Schwarz (Lisl) Young-Shin Kim (Min Wang) Dany Sigel (Hilde-Omi) Moritz Basilico (Felix) Originaltitel: Ausgerechnet Weihnachten Regie: Gabriela Zerhau Drehbuch: Andrea Stoll, Gabriela Zerhau Kamera: Johannes Geyer Musik: Fabian Römer