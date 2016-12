BR Fernsehen 21:00 bis 21:25 Reportage Im Biblischen Stall - Krippenkultur in Italien I 2016 Stereo 16:9 Merken Jeder kennt die berühmte Krippe zu Weihnachten am St.Petersplatz in Rom. Dieses Jahr stammt sie aus Malta und wird ein Boot zeigen, mit dem Flüchtlinge auf die Mittelmeerinsel kommen. In ganz Italien gibt es unterschiedliche Traditionen der Krippendarstellung: Etwa in Neapel, wo eine ganze Straße sich dem Krippenbau widmet. Die neapolitanische Krippe zeigt vor allem das Leben in der Stadt im 18. Jahrhundert, die Heiligenfiguren sind nicht im Mittelpunkt. Im süditalienischen Matera besteht die Krippe aus lebenden Menschen und in Monteporzio findet Anfang Dezember die größte Krippenausstellung Europas statt. Eine filmische Reise durch wunderschönes christliches Brauchtum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Biblischen Stall - Krippenkultur in Italien