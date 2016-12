BR Fernsehen 18:45 bis 19:30 Musik Weihnachten in aller Welt D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die musikalische Weihnachtssendung, die aus der Stadtpfarrkirche in Hilpoltstein kommt und gemeinsam vom Chor des Bayerischen Rundfunks, der 2016 sein 70-jähriges Jubiläum feiert, und dem Münchner Rundfunkorchester gestaltet wird bietet ein festliches Programm mit berühmten Weihnachtsliedern und -melodien aus aller Welt. Es beginnt mit dem berühmten "Jauchzet, frohlocket" aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, gefolgt von dem beliebten Weihnachtslied "O du fröhliche", dessen Melodie ursprünglich aus Italien kommt, und führt das Publikum weiter in europäische Nachbarländer, denen wir Weihnachtsklassiker wie "Cantique de Noël" von Adolphe Adam oder das schwedische "Jul, Jul, stralande Jul" von Gustav Nordqvist verdanken. Die Aufzeichnung des Konzerts findet am 26. November 2016 in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Hilpoltstein statt; die Sendung wird am Freitag, 23. Dezember 2016, im Nachmittagsprogramm im Ersten und am Samstag, 24. Dezember 2016, im Abendprogramm im BR Fernsehen ausgestrahlt. Der Chor des Bayerischen Rundfunks beendet damit auch das Jahr, in dem er sein 70-jähriges Jubiläum feiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weihnachten in aller Welt