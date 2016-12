BR Fernsehen 15:00 bis 18:00 Show Weihnachten mit Carolin Reiber D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Am Heiligen Abend lädt Carolin Reiber wieder in ihre Weihnachtsstube. In der beliebten Sendung dreht sich alles um traditionelle und originelle Weihnachtsbräuche und es erklingen die schönsten Lieder und Melodien der Weihnachtszeit. Diesmal präsentiert Carolin Reiber als Schmankerl zudem ganz persönliche Erinnerungen aus den letzten Jahren. Mitwirkende sind u.a. Hansi Hinterseer, Norbert Rier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hansi Hinterseer, Norbert Rier, die Kastelruther Spatzen, Semino Rossi, die Amigos, der Tölzer Knabenchor Originaltitel: Weihnachten mit Carolin Reiber