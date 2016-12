Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Das Wunder Leben Jäger und Gejagte GB, USA 2009 2016-12-24 03:45 Merken Für manche Tiere ist Angriff die beste Verteidigung: Kalifornische Ziesel teilen sich ihren Lebensraum mit Klapperschlangen. Um die gefährlichen Nachbarn auf Abstand zu halten, arbeiten die Nager mit einem Trick. Sie legen sich einen Tarnmantel um, indem sie alte Schlangenhaut zerkauen und sich die Paste auf den Schwanz reiben. Nähert sich nun eine Schlange, wedeln die Ziesel bedrohlich mit dem Schwanz. So wirken sie einerseits größer und verströmen vor allem ihr abschreckendes Parfum. Meist reicht das, um Angreifer zu verjagen. Von den Hügeln Kaliforniens zu den heimischen Wiesen, von den Gewässern der Falklandinseln in die Savannen Afrikas - dieser Teil der aufwändigen BBC-Serie enthüllt ungewöhnliche Taktiken im immerwährenden Kampf ums Überleben. Ob Schwertwale oder Tiger, Äthiopische Wölfe oder Hermeline - der Film zeigt ihre verblüffenden Strategien, wie sie noch nie zuvor gefilmt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Adam Chapman (Himself) Michael Pitts (Himself) Oprah Winfrey (Herself - Narrator (U.S. Broadcast)) Moderation: David Attenborough Originaltitel: Life Regie: Martha Holmes, David Attenborough, Paul Spillenger Kamera: Kevin Flay Musik: George Fenton, The Band for Life, Richard Fiocca