Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Das Wunder Leben Säugetiere GB, USA 2009 2016-12-24 02:15 Ein Säuger ist dem Menschen besonders ähnlich: der Affe. Auf der japanischen Insel Honshu genießen Schneeaffen in den bitterkalten Wintern das Bad in den Thermalquellen. Liebevoll pflegen sie sich gegenseitig das Fell und spielen miteinander. Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass ein Affen-Männchen als Wächter den Eingang zum geheizten Pool kontrolliert. Nur bestimmten Familien gewährt er Einlass - die anderen müssen draußen frieren, bei -20 Grad Celsius. Deutlich wärmer geht es bei der Elefantenspitzmaus zu. Sie verbringt ihr gesamtes Leben in atemloser Aktivität und muss daher ständig fressen. Um möglichst schnell zu den ergiebigsten Jagdgründen zu gelangen, hat sie ein kompliziertes Netzwerk aus Pfaden angelegt. Dieses Netzwerk rettet sie auch, wenn aus der Jägerin eine Gejagte wird. Pfeilschnell entkommt sie so ihren Feinden. Wenn es darum geht an Leckerbissen heranzukommen, sind Affen besonders kreativ. Weißschulterkapuziner klopfen so lange geduldig auf Muscheln, bis deren Schließmuskel erlahmt und sie sich öffnen lassen. Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Simon Blakeney (Himself) Nick Guy (Himself) Roger Munns (Himself) Oprah Winfrey (Herself - Narrator (U.S. Broadcast)) Moderation: David Attenborough Originaltitel: Life Drehbuch: Paul Spillenger Musik: The Band for Life, George Fenton, Richard Fiocca