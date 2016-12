Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Das Wunder Leben Kaltblüter und Luftakrobaten GB, USA 2009 2016-12-24 01:30 Merken Reptilien bevölkern die Erde seit über 300 Millionen Jahren - bis heute wirken einige von ihnen wie die letzten Überlebenden aus der Zeit der Dinosaurier: Der Komodowaran wird bis zu drei Meter lang. Der gefährliche Jäger existiert nur auf einer einzigen Insel Indonesiens. Ganz anders die "Jesus-Christus-Echse" die in Südamerika zu Hause ist: Für Greifvögel wäre sie ein leckerer Happen, doch um ihren Feinden zu entwischen, läuft sie ihnen über das Wasser davon! Wie sie das schafft, machen Superzeitlupen-Aufnahmen sichtbar. Vor ca. 150 Millionen Jahren hat sich aus den Vorfahren der heutigen Reptilien eine andere Tiergruppe entwickelt - die Vögel. Vom Äquator bis in die eisigen Polarregionen haben Vögel viele Wege gefunden, sich den unzähligen Herausforderungen des Lebens zu stellen. Ihre größte Errungenschaft: ihre Federn. Bei dem Kolibri mit dem skurrilen Namen Flaggensylphe sind die Schwanzfedern so lang, dass der kleine Vogel kaum fliegen kann. Dafür vollführt das Männchen mit ihnen einen zauberhaften Balzflug. Hauptsache den Weibchen gefällt's! Für viele Vögel ist die Jungenaufzucht die härteste Zeit des Jahres. Besonders erfinderisch sind die Rosapelikane an der Küste Südafrikas. Die normalerweise Fisch fressenden Vögel haben gelernt, dass Kaptölpel-Küken eine leichte Beute sind. In Gruppen fallen sie in der Tölpelkolonie ein, stehlen die Jungvögel und verfüttern sie anschließend an ihren Nachwuchs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life