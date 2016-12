Phoenix 19:15 bis 20:00 Dokumentation Das Wunder Leben Wesen der Ozeane GB, USA 2009 2016-12-24 00:45 Live TV Merken Bei Nacht wandern viele Wirbellose aus den Tiefen der Meere in flachere Regionen, um dort nach Nahrung zu suchen. An der mexikanischen Küste ist es zum ersten Mal gelungen, einen riesigen Schwarm Humboldtkalmare bei der Jagd zu filmen. Die 1,80 Meter großen Räuber verfolgen ganze Fischschwärme im Team. Im schnellen Wechsel blitzen die Körper der wendigen Jäger rot und weiß auf. Eine perfekte Jagdstrategie: Damit verwirren sie die Fische, und die Farbspiele dienen der Verständigung zwischen den Kalmaren. In Australien kommen Seespinnen zu Tausenden aus der Tiefe empor, um sich in den flachen Küstengewässern zu häuten. Haben sie ihre alten Panzer abgeworfen, sind ihre Körper für kurze Zeit weich und dünnhäutig. Nur jetzt können sich die großen Krebse paaren. In dieser Zeit müssen sie aber auch vor räuberischen Stachelrochen auf der Hut sein. Die Männchen der Riesensepie, eines Verwandten der Tintenfische, beschützen ihre Weibchen vor Rivalen. Nähert sich ein Nebenbuhler, wechselt es schlagartig seine Farben und lässt pulsierende Streifen über seinen Körper laufen. Kleinere Männchen durchkreuzen diese Strategie. Sie nehmen nicht nur die Färbung eines Weibchens an, sondern darüber hinaus auch seine Körpersprache. Das so getäuschte Männchen akzeptiert das als Weibchen getarnte Zwergmännchen in seiner Nähe. Und das kleinere Tier kann sich in Ruhe mit dem Weibchen paaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Doug Allen (Himself) David Jones (Himself - Dive Contractor) Michael Pitts (Himself) Oprah Winfrey (Herself - Narrator (U.S. Broadcast)) Originaltitel: Life Kamera: Kevin Flay Musik: George Fenton, The Band for Life, Richard Fiocca