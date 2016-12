Phoenix 18:30 bis 19:15 Dokumentation Das Wunder Leben Der Kampf ums Dasein GB, USA 2009 2016-12-24 00:00 Live TV Merken Geparden-Geschwister, die sich auf die Jagd von Straußen spezialisiert haben, oder winzige Erdbeerfrösche in Costa Rica mit ihrer aufopfernden Brutpflege - geniale Überlebensstrategien der Natur lassen sich an vielen Stellen beobachten. Von den Küsten Floridas in die Savannen Afrikas, von der Antarktis in die Tropen Brasiliens - der erste Teil von "Das Wunder Leben" zeigt mit welchem Erfindungsreichtum Tiere und Pflanzen den täglichen Kampf ums Überleben meistern. Vor der Küste Floridas gehen große Tümmler auf Fischfang. Mit der Schwanzflosse wirbelt einer der Delfine den Boden der Lagune auf. Im Kreis schwimmend zieht er einen Ring aus Schlamm um seine Opfer. Die Fische sind wie in einem Netz gefangen. Wenn sie in Panik versuchen sich durch einen Sprung zu retten, landen sie direkt im Maul der anderen Tümmler. Eine clevere Taktik, die bisher nur bei dieser einen Delfingruppe beobachtet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Doug Allen (Himself) David Baillie (Himself) Martha Holmes (Herself) Jerome Poncet (Himself - Skipper) Jonathan Smith (Himself) Oprah Winfrey (Herself - Narrator (U.S. Broadcast)) Moderation: David Attenborough Originaltitel: Life Regie: Martha Holmes Kamera: Doug Allen