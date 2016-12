Phoenix 17:45 bis 18:30 Dokumentation Die letzten Paradiese Auf den Spuren der Eisbären D 2009 Live TV Merken Extrem wechselnde Sonneneinstrahlungen, heftige Schneestürme, starke Temperaturunterschiede und Ewiges Eis herrschen in der Arktis, dem Polarmeer und in der Hudson Bay. Unter diesen extremen Lebensbedingungen fühlen sich nur wenige Tiere wohl. Für Eisbären, Grönlandhaie, Robben und Walrösser ist die nördlichste Hemisphäre der Erdkugel, trotz der extremen Lebensbedingungen, eines der "letzten Paradiese". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die letzten Paradiese