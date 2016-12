Phoenix 14:45 bis 15:30 Dokumentation Die letzten Paradiese Land der Mythen und Legenden - Rätselhaftes Australien D 2009 Merken Australien weckt Sehnsüchte und Träume nach endloser Weite und unberührter Natur. Mythen und Legenden sind hier allgegenwärtig. Auch wegen der Aborigines, der Ureinwohner, hat sich Australien etwas Geheimnisvolles bewahrt. Für sie sind die hier lebenden Tiere Götter oder Ahnen aus der Urzeit. Kein Erdteil ist so reich an urtümlichen Geschöpfen wie Australien, sei es die Bartagame, die einem Drachen ähnelt, die Kragenechse oder der Dornenteufel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die letzten Paradiese