Katholische Christmette Übertragung aus dem Dom Mariä Himmelfahrt in Hildesheim D 2016 Die Botschaft der Feier in der Nacht zum ersten Weihnachtstag ist uralt. Es ist die Botschaft des Engels an die Hirten, die wenig beachtete Menschen waren: "Ich verkünde euch eine große Freude: Heute ist euch der Retter geboren." Eine Botschaft des Trostes und neuer Hoffnung. Der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle feiert die Liturgie und hält die Predigt. Domkantor Stefan Mahr hat die musikalische Leitung des Gottesdienstes, es singt die Hildesheimer Mädchenkantorei. Die Orgel spielt Marvin Kaletta.