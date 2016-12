NDR 23:00 bis 00:30 Komödie Weihnachten... ohne mich, mein Schatz! D 2012 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach fast 30 Ehejahren, die Johanna Welser als brave Hausfrau und Mutter an der Seite ihres Mannes Ruprecht verbrachte, ist das Maß voll und ein unheiliges Weihnachten entwickelt sich. Nachdem Ruprecht sie am Flughafen vergessen hat und keine Reue zeigt, weigert sich Johanna ihn zu einer Veranstaltung zu begleiten, bleibt stattdessen im Taxi sitzen und lässt sich von der jungen Fahrerin Ellie Pietschek auf eigenes Geheiß in die Nacht entführen. Es wird für sie die Reise in eine andere Welt: Denn die chaotische Ellie begreift schnell, dass diese Dame aus der gehobenen Gesellschaft ein wenig emotionale Unterstützung bitter nötig hat. So bietet sie Johanna vorübergehend Asyl an. Während der wütende Ruprecht daheim die Kreditkarten seiner Frau sperren lässt, erwacht diese in Ellies Wohnung: Teil eines Hafenhauses in einem ehemaligen Arbeiterviertel, wo die Taxifahrerin als alleinerziehende Mutter mit zwei heranwachsenden Kindern lebt. Johanna ist fasziniert von Ellies unkonventionellem Lebensstil und bietet spontan ihre Hilfe an, als sie erfährt, dass die Bewohner das alte Haus aufgrund einer zwielichtigen Räumungsklage noch vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen verlassen sollen. Mit einem Trick gelingt es den beiden neuen Freundinnen, den geplanten Abriss zu verhindern. Doch sie haben nicht mit der durchtriebenen Immobilienspekulantin Ramona Heyer gerechnet, die alles daransetzt, auf dem Hafengelände einen modernen Gebäudekomplex zu errichten. Und bevor Johanna richtig klar wird, wer als Architekt für die Umsetzung dieser Pläne verantwortlich ist, steht man sich auch schon gegenüber: ihr Ruprecht und sie - auf gegnerischen Seiten. Na dann - fröhliche Weihnachten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Johanna Welser) Henry Hübchen (Ruprecht Welser) Gesine Cukrowski (Ellie Pietschek) Angela Roy (Ramona Heyer) Stephan Kampwirth (Leo Welser) Edgar Bessen (Opa Friedrich) Renate Delfs (Frau Basinski) Originaltitel: Weihnachten... ohne mich, mein Schatz! Regie: Dennis Satin Drehbuch: Nikola Bock, Gabriele Kreis, Thomas Oliver Walendy Kamera: Sven Kirsten Musik: Helmut Zerlett, Christoph Zirngibl Altersempfehlung: ab 6