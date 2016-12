NDR 22:10 bis 22:35 Familienserie Neues aus Büttenwarder Auf großer Fahrt D 2011 Untertitel 16:9 Merken Frühschoppen, Mittagspause, Absacker, Schlummertrunk: Brakelmann hat irgendwie das Gefühl, er macht jeden Tag dasselbe. Die Entgegnungen von Bürgermeister Schönbiehl auf seine Geschäftsideen, die Stimmung von Adsche, die Gespräche der anderen: Alles erscheint Brakelmann gleich. Da träumt er eines Nachts von der Seefahrt. Am nächsten Morgen steht sein Entschluss fest: Er ist reif für eine Veränderung des täglichen Einerleis, reif für das große Abenteuer. Brakelmann will sich ein Schiff bauen und hinaus aufs Meer. Für die anderen steht fest, dass Brakelmann seinen Verstand verloren haben muss. Und Adsche macht sich ernsthaft Sorgen. Warum bloß will sein alter Freundfeind nach all den Jahren plötzlich etwas anderes machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Peter-Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Bürgermeister Schönbiehl) Axel Olsson (Shorty) Sven Walser (Kuno) Hans Kahlert (Onkel Krischan) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein