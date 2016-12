NDR 21:45 bis 22:10 Familienserie Neues aus Büttenwarder Schafwölkchen D 2011 Untertitel 16:9 Live TV Merken Wieder einmal wird Adsche von seinem Urgroßonkel Krischan mit widersprüchlichen Aussagen um den Verstand gebracht. Der Alte bildet sich ein, sein Geburtstag stehe unmittelbar bevor und er freut sich schon auf eine geheimnisvolle Überraschung. Adsche nimmt das nicht ernst. Doch als er seinen Vorfahren im Heim besuchen will, ist der verschwunden. Mit dem hinzu gerufenen Brakelmann macht sich Adsche auf die Suche nach dem Greis. Tatsächlich finden sie ihn an einer Bushaltestelle. Er gibt vor, an diesem seinem Ehrentag verabredet zu sein: mit seiner Jugendliebe Amanda. Die beiden Bauern interessiert das wenig. Adsche will den Alten so schnell wie möglich wieder loswerden, Brakelmann dagegen muss noch Zeit schinden, denn seine Verhandlungen mit der Heimleitung über die Zahlung eines angemessenen Finderlohns stagnieren. Als Adsche von Brakelmanns Machenschaften erfährt, ist er natürlich empört - gegen eine Fifty-fifty-Beteiligung aber bald bereit, seine moralischen Bedenken beiseite zu stellen. Bis die Heimleitung sich endlich zu einem halbwegs profitablen Finderlohn durchgerungen hat, müssen sich die beiden Bauern mit dem Greis also in die Büsche schlagen und sich dabei ein Katz-und-Maus-Spiel liefern mit der ebenfalls nach Krischan fahndenden Dorfpolizei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Peter Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Bürgermeister Schönbiehl) Axel Olsson (Shorty) Sven Walser (Kuno) Renate Delfs (Amanda) Hans Kahlert (Onkel Krishan) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Tötter