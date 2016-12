NDR 19:00 bis 20:00 Magazin Hanseblick spezial: Flusskreuzfahrt in Hollands Metropolen D 2015 2016-12-25 05:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Seit 1850 werden auf der Rostocker NEPTUN WERFT Schiffe gebaut. Damit sie im internationalen Wettbewerb bestehen können, setzen die Schiffbauer auf Spezialisierung und sind inzwischen Marktführer für Flusskreuzfahrtschiffe. Moderatorin Sibylle Rothe hat auf einem Schiff zu einer Tour auf dem Rhein angeheuert. Sie schippert gen Norden in die Niederlande. Fünf Tage lang will sie diese besondere Art des Reisens entdecken: ein bisschen Auszeit vom Alltag und jede Menge neue Eindrücke bei den Landausflügen in Rotterdam und Amsterdam. Für jeden ist etwas dabei. Wer gern aktiv ist, spaziert durch die Stadt oder bucht eine Tour mit dem Fahrrad. Die Moderatorin hat sich während der Liegezeit des Schiffes mit einer ehemaligen Rostockerin in der Amsterdamer Gasfabrik verabredet. Jetzt fließt hier vor allem kreative Energie. Denn nach der Schließung haben sich unter anderem die verschiedensten Künstler auf dem Areal angesiedelt. Von dort aus geht es nach Edam, um in einer alten Lagerhalle den typischen Käse zu verkosten. Und noch eine Tradition wird jedes Jahr lebendig: der Sint-Maarten-Tag. Singend marschieren Kinder durch die mit Kerzen geschmückte Stadt, um Süßigkeiten einzusammeln. Nach diesem Ausflug ist der letzte Tag auf dem Fluss für Entspannung reserviert: Massage, Whirlpool, gutes Essen und jede Menge Landschaft betrachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sibylle Rothe Originaltitel: Hanseblick Spezial Regie: Elke Bendin