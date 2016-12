NDR 18:30 bis 19:00 Familienserie Neues aus Büttenwarder Weihnachten D 2008 Untertitel 16:9 Wieder da Live TV Merken Endlich ist Weihnachten. Überall in der christlichen Welt herrscht Massenhysterie in den Einkaufszonen, nur in Büttenwarder ist mal wieder so gar nichts los. Wie nur, fragen sich die Dörfler, könnte man sich ein Stückchen von dem wirtschaftlich lukrativen Kuchen abschneiden? Bei der lebhaften Diskussion im Dorfkrug ist es wieder mal der gedanklich wendige Bauer Brakelmann, der die entscheidende Idee entwickelt. "Wie wärs mit einem Theaterevent à la Bayreuth. Nur eben nicht Wagner, sondern Krippenspiel?" Wenn man das groß aufzieht, müsste da doch was zu machen sein. Mit der Unterstützung seines Freundfeindes Adsche Tönnsen rekapituliert Brakelmann sogleich die Weihnachtsgeschichte, um sie noch in derselben Nacht zu Papier zu bringen. Bald steht die Besetzung, läuft der Kartenvorverkauf. Jetzt muss nur noch geprobt werden. Da erlebt Brakelmann einen ersten Rückschlag. Die für die Rolle der Maria vorgesehene Bürgermeistersfrau Waltraud Schönbiehl sagt ihre Mitwirkung ab. Brakelmann steht auf dem Schlauch, die Zeit drängt und es gibt nur noch einen, der einspringen und die knifflige Rolle übernehmen kann. Einer, dem Brakelmann noch kurz zuvor jedes schauspielerische Talent abgesprochen hatte, und der, während die anderen proben, nun allein und beleidigt am Dorfkrug-Tresen sitzt: Adsche Tönnsen! Und obwohl nun Adsche in die Rolle der Maria schlüpft, Brakelmann versucht, in die eigene Tasche zu wirtschaften, und die Heiligen Drei Könige Schönbiehl, Kuno und Shorty die Weihnachtsgeschichte nach ihren eigenen Interessen neu ausrichten, wird es überraschenderweise zu guter Letzt doch noch richtig weihnachtlich für unsere Freunde aus Büttenwarder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Peter Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Bürgermeister Schönbiehl) Axel Olsson (Shorty) Sven Walser (Kuno) Uwe Rohde (Dorfpolizist) Timo Melzer (Jojo) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Sigloch Musik: Franz Bartzsch