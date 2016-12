NDR 17:15 bis 18:05 Krimiserie Großstadtrevier Oh, du fröhliche D 1993 Untertitel 16:9 Live TV Merken Eigentlich sollte am Tag vor Weihnachten auf einem Polizeirevier ganz normaler Dienstbetrieb herrschen. Aber auf dem 14. Revier ist das natürlich nicht so: Auf der Wache herrscht reger Andrang von Besuchern, und Steiner möchte den Wachraum in diesem Jahr nicht mit dem üblichen Plastikbäumchen, sondern mit einem echten Tannenbaum schmücken. Dabei hat er wohl leider das Augenmaß verloren. Dirk hat sich mit dem Geschenk, das er Ellen versprochen hat, ebenfalls selbst ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Noch ahnt jedoch niemand von den Kollegen, dass es bald viel größere und ernstere Probleme geben wird: Ein Räuber auf der Flucht nimmt ein kleines Mädchen als Geisel und irrt, als Weihnachtsmann verkleidet, mit dem Kind durch St. Pauli. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mareike Carrière (Ellen Wegener) Jan Fedder (Dirk Matthies) Peter Neusser (Rolf Bogner) Edgar Hoppe (Dietmar Steiner) Till Demtröder (Henning) Jörg Plewa (Edwin) Joana Wittkowski (Claudia) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Jürgen Roland Drehbuch: Dieter Hirschberg Kamera: Michael Thiele Musik: Gottfried Böttger