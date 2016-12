NDR 16:00 bis 16:45 Comedy Rudis Tagesshow Extra Weihnachten mit Rudi Carrell und Norbert Blüm D 2000 Untertitel Live TV Merken Warum ausgerechnet ich? Das wird sich Norbert Blüm, der damalige Minister für Arbeit und Soziales, auch gefragt haben, als er zum Lieblingspromi von Rudi Carrell wurde. In "Rudis Tagesshow" wurden von 1981 bis 1987 die deutschen Nachrichten persifliert. Und obwohl Politiker aller Parteien zur Zielscheibe wurden, hatte Rudi Carrell Norbert Blüm (CDU) ganz besonders auf dem Kieker. Zu Weihnachten im Jahr 2000 bekam Norbert Blüm dann die Gelegenheit, als Moderator von "Rudis Tagesshow Extra" zurückblicken zu können auf den Beginn dieser Liaison zwischen Politik und Unterhaltung, die 1987 in einer geplanten Racheaktion gipfelte: Norbert Blüm schüttete Rudi Carrell in der Sendung einen Eimer Wasser über den Kopf. In diesem Weihnachts-Fernsehklassiker gibt es ein humorvolles Wiedersehen mit der Bonner Republik unter den Bundeskanzlern Schmidt und Kohl. Gewürzt mit Sketchen, vielen Déjà-vu-Erlebnissen aus der bundesdeutschen Alltagskultur, zwischen Krawatte, Cognacschwenker und Herrenwitz. Radio Bremen produzierte seinerzeit in kleiner Kulisse diese Sendung. "Rudis Tagesshow" war der Beginn eines im deutschen Fernsehen damals neuartigen Formats und quasi der Vorläufer von Sendungen wie "Die Wochenshow" oder die "heute show". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Rudis Tagesshow" extra